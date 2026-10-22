Около 200 тысяч казахстанцев могут снять с очереди на жилье

Директор Департамента центра обеспечения первым жильем Отбасы банка Азат Ашимов на конференции в Астане 22 октября 2026 года назвал причины, по которым человека могут снять с очереди на получение жилья от государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Ашимов сообщил, что в Отбасы банке начали проводить инвентаризацию очереди на жилье от государства без согласия на обработку персональных данных от самих очередников. Такая норма начала действовать с 14 сентября.

В рамках инвентаризации мы увидели, что ряд из них на сегодня критериями нуждаемости не соответствуют ввиду того, что у них уже есть жилье в индивидуальной собственности. Более того, у них есть доли в жилище и оно у них не единственное. Есть случаи, когда они превышают 10 и более квартир", – добавил он.

Он рассказал, сколько человек могут лишится своей очереди.

"Предварительно около 200 тысяч граждан, которые потенциально могут быть сняты с учета ввиду того, что они могут не соответствовать (критериям нуждаемости. – Прим. ред.). Первая причина – наличие жилья в индивидуальной собственности. Вторая – отсутствие гражданина в РК, то есть он переехал и уже не является гражданином Казахстана. Доход не влияет на снятие с учета", – подчеркнул Азат Ашимов.

По его данным, к этому часу гражданам направлено более 30 тыс. уведомлений. Это те, кто уже получил жилье от акимата либо уже получили ипотечные займы.

"Граждане в личном кабинете видят статус "Приостановлен". Они обращаются к нам, и мы даем пояснение. И если у них это объяснение приводит к возможности скорректировать их личные данные, граждане уходят в соответствующие госорганы для корректировки, но если же сведения уже необратимые, то они будут в числе тех, кто получат уведомление на снятие с очереди… У любого гражданина есть право разъяснить и ввести корректировки в личные данные. Мы информацию берем из баз данных госорганов. Там могут быть неактуальные данные. На каждую корректировку и изменение есть свои сроки, так как это отдельные виды госуслуг. Например, чтобы данные из загса взять или в реестре недвижимости. Там разные сроки предоставления этих госуслуг – все будет учитываться", – заверил спикер.

Ранее Азат Ашимов прокомментировал вопрос о том, будут ли учитывать категорию благосостояния граждан при предоставлении жилья.