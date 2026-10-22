Имел доли в 400 квартирах: на какие ухищрения идут казахстанцы для получения жилья от государства

Директор департамента центра обеспечения первым жильем "Отбасы банка" Азат Ашимов на конференции в Астане 22 октября 2026 года рассказал о необычных случаях, выявленных при проверке граждан, претендующих на получение жилья от государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Ашимов напомнил, что для постановки в очередь на получение государственного жилья у человека не должно быть недвижимости в собственности в течение последних пяти лет. Однако, по его словам, они на практике столкнулись с такой ситуацией, когда у гражданина нет 100% доли в квартире, но есть 1/3, 1/5 или 1/7 долей в жилье.

"Такие доли появились в 90-е – начале 2000 годов, когда еще их родители получали жилье от государства. Эти дети на сегодня стали уже взрослыми, но эти доли в родительских квартирах за ними сохранились. Этот момент вызывал очень много вопросов у людей и мы в итоге приняли решение, что если доля (в этом жилье. – Прим. ред.) выделена и не превышает 50%, у них есть возможность встать в очередь на жилье. Но при этом мы встретили в дальнейшем следующие кейсы: у нас были граждане, у которых три квартиры и в каждой из них 1/3 доли. То есть принятое решение не более 50% позволило им там встать на учет. Мы совместно с Министерством промышленности и строительства, обсуждая, анализируя эту ситуацию, внесли в законодательство поправку, что такая доля должна быть в единственном жилье", – сказал Азат Ашимов.

Для наглядности он рассказал, на что идут казахстанцы, чтобы встать в очередь на получение жилья от государства.

"Когда мы получили право на инвентаризацию списка очередников без из согласия, мы увидели гражданина, у которого есть доли в 400 квартирах. И он ранее не давал согласия на инвентаризацию. Но, следовательно, вот эта норма в законе по долям, она и позволит ограничить таких граждан в получении мер господдержки, потому что мы должны меры поддержки оказывать гражданам, у которых вообще нет или не могло бы быть там какой-то возможности для обретения этого жилья", – резюмировал Азат Ашимов.

21 октября 2026 года депутат Курултая Амирбек Оспанбеков заявил, что жилищный фонд республики насчитывает 61 367 многоквартирных жилых домов, из которых 1 037 находятся в аварийном состоянии, а 3 347 являются ветхими.