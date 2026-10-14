Шкуры овец, рыба и строительный мусор на БАКАД: любителей свалок предупредили, что их уже ищут
Фото: Instagram/bakad_official
Казахстанцы все чаще устраивают свалки на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД). Сегодня, 14 октября 2026 года, представители организации выступили с серьезным предупреждением, сообщает Zakon.kz.
Специалисты уточняют, что водопропускная труба и площадка аварийной остановки используются для выброса мусора.
"Во время последнего осмотра обнаружены бытовые, строительные отходы, шкуры овец и погибшая рыба. Мусор загрязняет окружающую среду, создает санитарные и экологические риски и может препятствовать работе водопропускного сооружения".Пресс-служба БАКАД
Нарушителям напоминают, что участки дороги находятся под видеонаблюдением.
"Факты нарушений фиксируются и передаются в уполномоченные органы".Пресс-служба БАКАД
Казахстанцев настоятельно просят не выбрасывать мусор вдоль дороги и в придорожной полосе. Для этого есть специально предназначенные места.
Немного ранее акимат Алматы предупреждал вандалов. За порчу городского имущества могут последовать штрафы от 86 тысяч тенге или уголовная ответственность.
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