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Дачникам напомнили о важных правилах подготовки участка к зиме

Подготовка дачи к зиме, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 09:20 Фото: magnific
Неправильная утилизация растительных отходов, заросли опасных сорняков и неисправные инженерные системы могут стать причиной проверок и обернуться штрафами, сообщает Zakon.kz.

О важных правилах осенней подготовки дачи рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Лентой.ру.

Одно из главных требований касается уборки опавшей листвы и сухих веток.

"Сжигание опавшей листвы и сухих веток часто становится поводом для разбирательств. Разводить огонь можно строго по правилам: в яме глубиной от 30 сантиметров на расстоянии не менее 15 метров от зданий, а в закрытой металлической бочке дистанцию можно сократить до семи с половиной метров. При сильном ветре или особом противопожарном режиме костры запрещены", – говорит эксперт.

Не менее важно до наступления морозов избавиться от опасных сорняков. Особое внимание следует уделить борщевику Сосновского, распространение которого может стать основанием для претензий со стороны контролирующих органов. Уничтожить растение необходимо до промерзания почвы.

Кроме того, собственникам следует следить за состоянием участка и использовать землю по назначению. Как отметил эксперт, освоить территорию под строительство или садоводство необходимо в течение трех лет. Если участок длительное время остается заброшенным и зарастает сорняками, его могут признать неиспользуемым.

Отдельный этап подготовки к зиме – консервация инженерных коммуникаций. Перед длительным отсутствием на даче специалист советует полностью слить воду из летнего водопровода, отключить электричество и проверить герметичность септика.

Последний пункт особенно важен: утечка нечистот может привести к загрязнению почвы и соседних территорий, а владельцу участка грозит ответственность за порчу земель.

Ранее мы сообщали, что ученые выявили связь между загрязнением воды и редким заболеванием.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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