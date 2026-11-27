В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали о задержании разыскиваемых в стране и за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с начала 2026 года казахстанская полиция задержала 1 231 человека, находившегося в розыске. В том числе за рубежом правоохранители обнаружили 149 разыскиваемых граждан. Кроме того, установлено местонахождение 20 110 без вести пропавших граждан.

К примеру, 4 ноября в Семее сотрудниками полиции задержан 45-летний мужчина, находившийся в розыске по подозрению в систематическом хищении медного концентрата из грузовых поездов, следовавших в Китай. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6 млн тенге.

20 ноября в Алматы сотрудниками полиции области Абай задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в вымогательстве 1 млн долларов с применением насилия у жителя Семея в январе 2020 года.

"Розыскная работа МВД не ограничивается территорией страны. Благодаря взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами с начала года за пределами Казахстана задержано 149 разыскиваемых лиц". Представитель департамента криминальной полиции МВД Бекзат Кемал

22 ноября в Санкт-Петербурге задержан 62-летний гражданин Казахстана, подозреваемый в совершении вооруженного разбойного нападения в Уральске еще в 1997 году. По имеющимся данным, мужчина совместно с соучастником, который впоследствии был осужден, проник в жилой дом и с применением насилия завладел имуществом потерпевшей.

20 ноября в Ташкенте задержана 40-летняя гражданка Казахстана, находившаяся в розыске с октября 2025 года по подозрению в совершении разбойного нападения в Караганде. Сумма причиненного ущерба составила 4 млн 350 тыс. тенге.

"МВД продолжает целенаправленную работу по установлению и задержанию разыскиваемых лиц независимо от давности совершения преступлений и места их нахождения". Бекзат Кемал

Немного ранее в Генеральной прокуратуре сообщали, что иностранец, разыскивавшийся в течение 10 лет за организацию разбойного нападения в Астане, экстрадирован из Испании в Казахстан.