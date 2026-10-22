В Актау задержали популярного блогера

В Актау идет досудебное расследование по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с продажей товаров через Instagram. Среди задержанных оказался владелец аккаунта с аудиторией более 360 тысяч подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый размещал в социальной сети рекламу о продаже и доставке из Китая различных товаров, в том числе посуды премиум-класса и бытовой техники, по ценам значительно ниже рыночных.

"Для продвижения товаров к рекламе была привлечена владелица популярного Instagram-аккаунта с аудиторией более 360 тысяч подписчиков. По версии следствия, посредством публикаций потенциальным покупателям сообщалась информация о наличии товара, его качестве и возможности доставки в Казахстан. После размещения рекламы граждане связывались по указанным контактам и переводили денежные средства за товары на счет индивидуального предпринимателя". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Однако взятые обязательства по поставке товара исполнены не были, а полученные денежные средства, по данным следствия, использовались в личных целях.

В рамках расследования установлены потерпевшие, перечислявшие денежные средства за посуду и бытовую технику.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных других потерпевших". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Стражи порядка в очередной раз призывают казахстанцев проявлять бдительность при приобретении товаров через социальные сети, проверять сведения о продавцах и не переводить денежные средства на сомнительные счета.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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