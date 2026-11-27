В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны вынесли приговор двум несовершеннолетним, обвиненным в хулиганстве, грабежах, мошенничестве, краже и умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает Zakon.kz.

В отношении еще троих несовершеннолетних, преданных суду по статье "Хулиганство", дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

Судом установлено, что 26 марта 2026 года один из подсудимых вместе с другими подростками пришли в торговый дом "Koktal", чтобы "разобраться" с юношей, который ранее избил одного из них. В зоне питания словесный конфликт перерос в драку, во время которой группа избила троих потерпевших. Среди посетителей возникла паника. Этот инцидент, попавший на видео, освещали в СМИ.

На этом правонарушения не закончились. Как рассказали 27 ноября 2026 года в суде по делам несовершеннолетних, 17 апреля 2026 года подсудимые проследили за несовершеннолетним, с которым у них ранее был конфликт, и, угрожая ножами и телескопической дубинкой, забрали у него смартфон стоимостью 341 981 тенге, который затем продали.

30 апреля подсудимый с двумя неустановленными соучастниками избил в сквере потерпевшего, отказавшегося сдать свой телефон в ломбард. Потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

15 мая 2026 года этот же подсудимый, взяв телефон знакомого без его ведома, получил доступ к его депозиту и украл 620 000 тенге.

"Кроме того, в период с апреля по июнь 2026 года подсудимые под предлогом звонка завладевали телефонами знакомых и других лиц либо открыто вырывали их из рук потерпевших. Так, 29 мая М. и К. похитили у продавца магазина в Бурабайском районе iPhone 15 Pro, сняли с его счета 237 000 тенге и продали телефон, причинив ущерб на сумму 837 000 тенге", – рассказали в суде.

Общий ущерб потерпевшим составил 3 068 981 тенге.

Один несовершеннолетний ранее судим за кражу, второй не судим.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела. Они вину признали и полностью раскаялись.

В суде также отметили, что лишение свободы несовершеннолетним не может быть назначено на срок свыше10 лет.

"Учитывая обстоятельства совершенных уголовных правонарушений и их тяжесть, количество эпизодов, данные о личности подсудимых и наличие смягчающих обстоятельств, суд назначил М. и К. наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому", – сообщили в суде.

Потерпевшие отказались от гражданского иска в связи с возмещением ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

В Астане ранее 18-летнего парня привлекли к административной ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok.