Алматинка дала яростный отпор мужчине в автобусе – казахстанцы восхитились, полиция ее наказала

В соцсетях появилось видео, на котором в автобусе девушка яростно кидается на мужчину, сопровождая все нецензурной бранью. Полиция не оставила ситуацию без внимания, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, мужчина сделал девушке замечание за ее внешний вид. В ответ она набросилась на него. Находившиеся рядом пассажиры держали ситуацию на контроле, чтобы не произошло настоящей потасовки.

Казахстанцев смелость пассажирки восхитила. В комментариях они отмечали, что она правильно сделала.

Однако в полиции восхищение не разделили, а обратили внимание на нецензурную брань на весь автобус.

"Видеозапись перепалки появилась в социальных сетях. На кадрах – скандал с использованием нецензурной лексики. Полицейские установили личности участников и дали правовую оценку произошедшему. В отношении 27-летней жительницы Алматы составили административный протокол за мелкое хулиганство", – сообщили в полиции города.

Суд назначил девушке штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

"Эмоции не освобождают от ответственности. Даже в общественном транспорте оскорбления и нарушение общественного порядка могут обернуться вполне реальным наказанием", – подытожили в полиции.

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