В ДП Алматы рассказали, чем закончился "диалог" агрессивного пассажира автобуса с полицейским
Фото: Zakon.kz
В соцсетях появилось видео, на котором страж порядка разбирается с агрессивным мужчиной, высаженным из автобуса. Транспорт уехал, и вопрос, чем все закончилось, оставался открытым. В полиции ответили на него, сообщает Zakon.kz.
Мужчина устроил дебош в маршрутном автобусе и размахивал ножом, напугав пассажиров. Сообщение о происшествии поступило в Управление полиции Жетысуского района Алматы.
"На место оперативно прибыли патрульные полицейские. Мужчина продолжил вести себя агрессивно и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников. Полицейские пресекли его противоправные действия, обезоружили и доставили в полицию", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции 7 октября 2026 года.
В отношении 38-летнего мужчины составлены административные протоколы по двум составам правонарушений. По результатам судебного рассмотрения ему назначено 12 суток административного ареста.
Алматинка ранее в автобусе едва не стала жертвой нападения. После просьбы к мужчине подвинуться и занять одно место он внезапно напал на нее и применил удушающий прием.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript