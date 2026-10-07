В ДП Алматы рассказали, чем закончился "диалог" агрессивного пассажира автобуса с полицейским

Фото: Zakon.kz

В соцсетях появилось видео, на котором страж порядка разбирается с агрессивным мужчиной, высаженным из автобуса. Транспорт уехал, и вопрос, чем все закончилось, оставался открытым. В полиции ответили на него, сообщает Zakon.kz.

Мужчина устроил дебош в маршрутном автобусе и размахивал ножом, напугав пассажиров. Сообщение о происшествии поступило в Управление полиции Жетысуского района Алматы. "На место оперативно прибыли патрульные полицейские. Мужчина продолжил вести себя агрессивно и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников. Полицейские пресекли его противоправные действия, обезоружили и доставили в полицию ", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции 7 октября 2026 года. В отношении 38-летнего мужчины составлены административные протоколы по двум составам правонарушений. По результатам судебного рассмотрения ему назначено 12 суток административного ареста. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) Алматинка ранее в автобусе едва не стала жертвой нападения. После просьбы к мужчине подвинуться и занять одно место он внезапно напал на нее и применил удушающий прием.

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