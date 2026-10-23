В Астане ожидается снег

Специалисты РГП "Казгидромет" внесли корректировку в прогноз погоды по Астане на сегодня, 23 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в пятницу в столице Казахстана будет без осадков. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем 0...+2°С.

"В Астане 23 октября ожидается переменная облачность, утром и в первой половине дня – небольшие осадки (преимущественно снег). Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха 0+2°С", – уточнили сегодня синоптики.

О том, какой будет погода в Казахстане зимой 2026/2027, можете узнать по ссылке.