В Астане ожидается снег
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" внесли корректировку в прогноз погоды по Астане на сегодня, 23 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что в пятницу в столице Казахстана будет без осадков. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем 0...+2°С.
"В Астане 23 октября ожидается переменная облачность, утром и в первой половине дня – небольшие осадки (преимущественно снег). Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха 0+2°С", – уточнили сегодня синоптики.
О том, какой будет погода в Казахстане зимой 2026/2027, можете узнать по ссылке.
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