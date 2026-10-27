Пока в Астане – снег, в Алматы – дожди, Шымкент прогреется до +20°С: прогноз на 28-30 октября

О погоде на 28, 29 и 30 октября 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте подробно рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Пока в столице Казахстана и Алматы будут идти дожди со снегом, Шымкент прогреется до +20°С.

Астана

28 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер – 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

29 октября: переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Днем ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

30 октября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +5+7°С.

Алматы

28 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью заморозки 1-3°С, днем +10+12°С.

29 октября: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

Шымкент

28 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С.

29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

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