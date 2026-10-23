Выходной и рабочая суббота: как изменится график ЦОНов и спецЦОНов в связи с Днем Республики

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 23 октября 2026 года, рассказали, как будут работать Центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные ЦОНы, не будут работать в понедельник, 26 октября.

Суббота, 24 октября, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

В госкорпорации уточнили, что:

Дежурные ЦОНы будут осуществлять прием граждан с 09:00 до 13:00.

СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов – до 13:00.

"Со вторника, 27 октября, ЦОНы и спецЦОНы будут функционировать по стандартному графику работы", – проинформировали в "Правительстве для граждан".

С актуальным списком дежурных ЦОНов и спецЦОНов можете ознакомиться в карусели.

16 октября 2026 года стало известно, что в Алматы спецЦОН №3 и Центр миграционных услуг изменили адрес. Куда ехать гражданам с 19 октября, можно узнать по ссылке.