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Общество

В госкорпорации прокомментировали создание ОПГ в СпецЦОНе Астаны

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 07:30 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали скандал с выдачей водительских прав, сообщает Zakon.kz.

23 октября 2026 года в прокуратуре Астаны рассказали о завершении расследования уголовного дела об организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся незаконной выдачей водительских удостоверений. В состав ОПГ входили работники спецЦОНа и так называемые "помогайки".

Они распределили роли: посредники, находясь возле здания, подсказывали поступающим ответы на теоретические вопросы, а работники центра вносили заведомо ложные сведения о прохождении практического экзамена в информационную базу.

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали ситуацию и сообщили, что эти факты были самостоятельно выявлены госкорпорацией и переданы правоохранительным органам, на основании чего были возбуждены уголовные дела.

"В ходе расследования госкорпорация оказывала все необходимое содействие. Отметим, что указанные обстоятельства относятся к прошлым периодам, когда в отдельных процессах оказания государственных услуг существовали уязвимости. В последующие годы госкорпорация последовательно работала над их устранением, совершенствовала процедуры оказания услуг, усиливала внутренний контроль и принимала меры для минимизации коррупционных рисков", – сообщили корреспонденту Zakon.kz. 25 октября 2026 года в госкорпорации.

В "Правительстве для граждан" отметили, что количество выявляемых нарушений снижается:

"Так, за 10 месяцев 2026 года госкорпорацией всего по всем направлениям выявлено 1 055 нарушений против 2 602 за аналогичный период 2025 года. Снижение составило 59,5%".

В госкорпорации добавили, что придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и продолжают совершенствовать процессы оказания государственных услуг.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на пресс-конференции в правительстве 6 октября 2026 года рассказал, что будет с центрами обслуживания населения (ЦОН) на фоне перевода госуслуг в онлайн-формат.

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Камила Салкымбаева
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