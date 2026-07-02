#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

ЦОНы и спецЦОНы изменят режим работы в связи с Днем столицы

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 12:05 Фото: gov4c.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали о работе центров обслуживания населения (ЦОНов) и спецЦОНов в День столицы – 6 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркнули, что 4 июля прием будет осуществляться только в дежурных центрах.

Дежурные ЦОНы будут работать с 09:00 до 13:00. В спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться с 09:00 до 12:00, выдача готовых документов – до 13:00.

6 июля будет выходным днем.

С актуальным списком можно ознакомиться в карусели.

Уже с 7 июля все ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу в привычном режиме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 12:05
В Казахстане изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов – список

Не так давно стало известно, что революционную услугу для автовладельцев запустили в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на Наурыз
16:25, 18 марта 2024
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на Наурыз
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
10:31, 24 октября 2025
Появился график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Республики
Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные
17:39, 29 августа 2025
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Прогноз матча Рыбакиной на Уимблдоне
12:17, Сегодня
"Выглядит ненадёжной": эксперт о втором матче Елены Рыбакиной на "Уимблдоне"
Сборную Узбекистана после вылета с чемпионата мира встретили как героев в стране
11:55, Сегодня
Сборную Узбекистана после вылета с чемпионата мира встретили как героев на родине
Аналитики прогнозируют Александру Бублику победу во втором раунде Wimbledon-2026
11:47, Сегодня
Аналитики прогнозируют Александру Бублику победу во втором раунде Wimbledon-2026
Шавкат Рахмонов
11:34, Сегодня
"Завершение карьеры не обсуждается": Абдрахманов назвал сроки возвращения Рахмонова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: