ЦОНы и спецЦОНы изменят режим работы в связи с Днем столицы
Фото: gov4c.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали о работе центров обслуживания населения (ЦОНов) и спецЦОНов в День столицы – 6 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подчеркнули, что 4 июля прием будет осуществляться только в дежурных центрах.
Дежурные ЦОНы будут работать с 09:00 до 13:00. В спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться с 09:00 до 12:00, выдача готовых документов – до 13:00.
6 июля будет выходным днем.
С актуальным списком можно ознакомиться в карусели.
Уже с 7 июля все ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу в привычном режиме.
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