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Общество

Казахстанец "украсил" свой автономер и попал под суд

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 10:42 Фото: pixabay
Жителя Уральска наказали за размещение надписи на рамке государственного регистрационного номерного знака своего авто, сообщает Zakon.kz.

Содержание надписи оказалось непристойного характера.

"Специализированным судом по административным правонарушениям города Уральска рассмотрено дело в отношении водителя, управлявшего незарегистрированным транспортным средством, на рамке номерного знака которого была размещена надпись непристойного содержания. В ходе судебного разбирательства судом исследованы фотоматериалы, из которых установлено, что надпись содержала грубое нецензурное выражение", – рассказали 23 октября 2026 года в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Суд отметил, что размещение таких надписей на внешней части транспортного средства делает их доступными для многих людей, в том числе несовершеннолетних.

"При этом использование нецензурных выражений в общественном пространстве противоречит общепринятым нормам поведения, нравственности и приличия", – отметили в суде.

Водитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и наказан штрафом в размере 86 500 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

А в Алматы таким же штрафом наказали девушку, которая дала отпор мужчине в автобусе, при этом сопровождала свои крики матерными словами.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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