Порядок взыскания алиментов озвучили в правительстве

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос прокомментировал возможность ужесточения мер по отношению к должникам по алиментам, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане законодательно расширены полномочия судебных исполнителей по выявлению доходов должников, в том числе путем запроса сведений у операторов интернет-платформ и мобильных приложений платформенной занятости, а также организаторов игорного бизнеса.

Также ведется работа по интеграции с информационными системами государственных органов в части выявления доходов от пассажирских перевозок, доставки, азартных игр и операций с электронными деньгами.

"В соответствии с законодательством об исполнительном производстве задолженность по алиментам определяется исходя из фактического заработка и иного дохода должника, а при отсутствии работы или документов, подтверждающих доходы, – исходя из среднемесячной заработной платы по республике. При этом минимальная заработная плата не установлена в качестве общей расчетной базы для определения задолженности. В случае невозможности взыскания алиментов из заработной платы или иных доходов должника в течение трех месяцев судебный исполнитель обязан определить размер задолженности и принять меры принудительного исполнения, включая обращение взыскания на имущество должника", – говорится в ответе.

Отмечается, что частичное погашение задолженности не освобождает должника от обязанности выплатить оставшуюся сумму и не является самостоятельным основанием для прекращения исполнительного производства.

"Таким образом, реализация указанных мер и автоматизация процессов позволяют обеспечить полноту выявления доходов должников и сократить случаи уклонения от исполнения обязательств по содержанию детей", – подытожил премьер.

Ранее мы писали об изменениях в порядке перечисления алиментов.