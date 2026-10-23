Президент о ситуации в мире: Сплоченность общества позволит нам преодолеть любые вызовы

На торжественном мероприятии по случаю Дня Республики 23 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев высказался о международной повестке, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что мир стремительно меняется, и чтобы не оказаться на обочине прогресса, исключительно важно идти в ногу со временем.

"Развитие человеческого капитала – стратегическое направление деятельности государства, закрепленное в нашей Конституции. Нам нужно воспитывать сознательных, открытых, конкурентоспособных, патриотичных, ответственных граждан. Именно это обеспечит рост и процветание нашей страны", – сказал президент.

Необходимо, по его словам. глубоко укоренять ценности патриотизма, трудолюбия, созидания, взаимного уважения и милосердия, а также формировать в нашем обществе обновленную этику.





"Вам хорошо известно о нынешней международной ситуации, в том числе о последних событиях, происходящих в развитых странах. Несомненно, без обеспечения Закона и Порядка, поддержания мира и гармонии невозможно достичь прогресса и, в конечном итоге, сохранить наше единство. Убежден, что сплоченность общества и синергия усилий ради общих интересов позволят нам преодолеть любые вызовы и достичь всех поставленных целей", – заявил глава государства.

Во время выступления президент также перечислил достижения Казахстана за последние годы.