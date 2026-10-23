Алматинцев предупредили о заморозках

Фото: pexels

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 23 октября 2026 года обратился к горожанам в связи со штормовым предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, 24 октября ночью в городе ожидаются заморозки -2-4 градуса. "При возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Берегите себя и своих близких!" – обратились в ДЧС. Согласно прогнозу "Казгидромета", 24 октября в Алматы ожидается переменная облачность, временами осадки (дожди, снег), туман. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура днем +3...+5°С. 25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -4...-6°С, днем +3...+5°С.

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