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Общество

Алматинцев предупредили о заморозках

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 16:01 Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 23 октября 2026 года обратился к горожанам в связи со штормовым предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, 24 октября ночью в городе ожидаются заморозки -2-4 градуса.

"При возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Берегите себя и своих близких!" – обратились в ДЧС.

Согласно прогнозу "Казгидромета", 24 октября в Алматы ожидается переменная облачность, временами осадки (дожди, снег), туман. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура днем +3...+5°С. 25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -4...-6°С, днем +3...+5°С.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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