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Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы: что ждет город

лестница на Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 17:34 Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы (ДЧС) 13 ноября 2026 года распространил штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 14 ноября ночью и утром в городе ожидается туман.

"По горам Иле-Алатау 14 ноября временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с", – сообщили в ДЧС.

Там просят при возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.

Какой будет погода в Алматы в ближайшие три дня, можно узнать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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