Штормовое предупреждение объявлено в Алматы: что ждет город

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы (ДЧС) 13 ноября 2026 года распространил штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 14 ноября ночью и утром в городе ожидается туман.

"По горам Иле-Алатау 14 ноября временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с", – сообщили в ДЧС.

Там просят при возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.

Какой будет погода в Алматы в ближайшие три дня, можно узнать здесь.