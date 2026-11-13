Штормовое предупреждение объявлено в Алматы: что ждет город
Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы (ДЧС) 13 ноября 2026 года распространил штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, 14 ноября ночью и утром в городе ожидается туман.
"По горам Иле-Алатау 14 ноября временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с", – сообщили в ДЧС.
Там просят при возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.
Какой будет погода в Алматы в ближайшие три дня, можно узнать здесь.
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