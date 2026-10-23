В пяти областях Казахстана 24 октября ударят заморозки до -7°C
Фото: Zakon.kz
В Казахстане в субботу, 24 октября 2026 года, ожидаются снег, туман и гололед. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".
Известно, что в восточной половине Казахстана в этот день под влиянием циклона и атмосферных фронтов пройдет снег.
На остальной территории страны сохранится погода без осадков.
Также, согласно прогнозу, по республике прогнозируются туман и усиление ветра.
"На востоке возможна низовая метель, на востоке, а также ночью на севере и в центре страны – гололед. Днем на юге и юго-западе ожидается пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, в области Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях, на севере Туркестанской области, а также на севере и в центре Кызылординской области прогнозируются заморозки до -1-7°С.
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