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Общество

В Астане мужчина перекрыл автобусную полосу и набросился на автобус

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 02:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане задержали владельца Hyundai, который устроил дорожный конфликт с водителем автобуса, сообщает Zakon.kz.

27-летний мужчина остановил авто на автобусной полосе, создав препятствие для движения, начал вести себя агрессивно, несколько раз ударил по стеклу автобуса и выражался нецензурной бранью. Как выяснилось, мужчина уроженец Алматинской области.

"В отношении него возбуждено административное производство по мелкому хулиганству. По решению суда ему назначен арест сроком на 10 суток", – сообщили в Департаменте полиции Астаны.

Кроме того, установлено, что мужчина управлял автомобилем, несмотря на временное приостановление права управления транспортными средствами в связи с неисполнением долговых обязательств.

В полиции сообщили, что за мужчиной числятся и другие нарушения правил дорожно движения, включая умышленное создание препятствий движению и нарушение правил остановки. По этим фактам он привлечен к административной ответственности.

Другой инцидент с общественным транспортом произошел в Алматы. А автобусе девушка яростно кидалась на мужчину, сопровождая все нецензурной бранью.

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Камила Салкымбаева
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