В Атырау пассажирский автобус сбил ученицу седьмого класса. В результате аварии пострадали сама школьница и двое пассажиров общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 ноября 2026 года издание "Ак Жайык", ДТП произошло 19 ноября около 12:10 на проспекте Азаттык в районе остановки "Торговая база".

По словам очевидцев, автобус в этот момент следовал по маршруту №64.

"Помимо школьницы, пострадали двое пассажиров автобуса марки Yutong. Они обратились за медицинской помощью", – уточнили в Департаменте полиции Атырауской области.

Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее восемь человек пострадали в серьезном ДТП на трассе Атырау – Индер. Кадры с места ночной аварии появились в социальных сетях.