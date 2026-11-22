Школьница оказалась под колесами пассажирского автобуса: что известно о ДТП в Атырау
Фото: Zakon.kz
В Атырау пассажирский автобус сбил ученицу седьмого класса. В результате аварии пострадали сама школьница и двое пассажиров общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.
Как пишет 22 ноября 2026 года издание "Ак Жайык", ДТП произошло 19 ноября около 12:10 на проспекте Азаттык в районе остановки "Торговая база".
По словам очевидцев, автобус в этот момент следовал по маршруту №64.
"Помимо школьницы, пострадали двое пассажиров автобуса марки Yutong. Они обратились за медицинской помощью", – уточнили в Департаменте полиции Атырауской области.
Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее восемь человек пострадали в серьезном ДТП на трассе Атырау – Индер. Кадры с места ночной аварии появились в социальных сетях.
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