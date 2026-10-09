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Происшествия

"Разрушили детство": тренера по ММА арестовали по делу о домогательствах на юге Казахстана

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие, насилие над несовершеннолетним, насилие над ребенком , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 23:52 Фото: freepik
В Конаеве арестовали тренера по ММА, которого подозревают в домогательствах к несовершеннолетним воспитанницам. Скандальные разбирательства продолжаются уже почти два года, сообщает Zakon.kz.

Информацию о задержании подтвердили в правоохранительных органах. В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту Zakon.kz сообщили, что уголовное дело возбуждено по заявлению жителей города Конаева.

"В рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – рассказали 9 октября 2026 года в пресс-службе ведомства.

Между тем, по информации телеканала "Астана ТВ", в полицию обратились матери четырех несовершеннолетних. По их словам, на момент предполагаемых событий девочкам было от 10 до 13 лет.

Родители утверждают, что противоправные действия происходили в спортивном зале, автомобиле и других местах, и настаивают на привлечении мужчины к ответственности.

"Наши несовершеннолетние дети, доверенные нашим... нами тренеру, подверглись сексуальному домогательству. Это не просто слова, это страшная реальность, которая разрушила их детство и их веру в будущее. В течении нескольких месяцев в отношении детей проводились очные ставки, психологические экспертизы", – рассказали родители пострадавших.

У противоположной стороны – другая версия произошедшего. Супруга задержанного Алтынай Калепова, которая работает администратором в этом же спортивном зале, утверждает, что ее муж невиновен. По ее словам, заявления могли стать следствием конфликта из-за дисциплины, так как девочек отстранили от тренировок и не допустили к соревнованиям.

Подозреваемый проведет под стражей два месяца. Адвокаты задержанного также настаивают на его освобождении. По их мнению, в действиях мужчины отсутствует состав преступления, а при наличии доказательств вины его привлекли бы к ответственности раньше.

Окончательную оценку обстоятельствам дела предстоит дать следствию и суду. Пока же обе стороны ожидают завершения досудебного расследования.

Ранее стали известны новые детали расследования дела о сексуальном насилии над девятилетним ребенком в Алматы. Подозреваемого в преступлении задержали полицейские.

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Канат Болысбек
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