#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Генпрокуратура сделала важное обращение к казахстанцам перед выборами

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:12 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 8 июля 2026 года, Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана распространила обращение к гражданам в порядке статьи 40 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

"В соответствии с указом главы государства на 23 августа 2026 года назначены выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Порядок его подготовки и проведения детально регламентирован Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан". Постановлением Центральной избирательной комиссии РК утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению данных выборов".Заместитель Генерального прокурора РК Ерлан Утегенов

Согласно названному Календарному плану, со 2 до 23 июля текущего года будут проходить этапы выдвижения и регистрации партийных списков, а с 18:01 23 июля начнется предвыборная агитация. Она продлится до 00:00 22 августа.

"В этой связи, а также, согласно п. 2 ст. 27 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", до окончания срока регистрации партийного списка проведение какой-либо предвыборной агитации не допускается. Нарушение этого требования влечет ответственность по ст. 102 Кодекса РК об административных правонарушениях".Ерлан Утегенов

В силу п. 9 ст. 27 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" также запрещено проведение ненадлежащей предвыборной агитации.

"Под такой агитацией считается предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание их предоставления. За проведение ненадлежащей агитации предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 122 Кодекса РК об административных правонарушениях. При наличии признаков уголовного правонарушения, соединенного с подкупом, наступает ответственность по ч. 2 ст. 150 Уголовного кодекса РК".Ерлан Утегенов

Замгенпрокурора отметил, что с момента назначения выборов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, а также от их имени или в их поддержку любым физическим и юридическим лицам запрещается проведение благотворительных мероприятий, за исключением организации зрелищных и спортивных мероприятий.

"Нарушение кандидатом, политической партией, выдвинувшей партийный список, а также их доверенными лицами указанных требований влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата, партийного списка".Ерлан Утегенов

В соответствии с п. 7 и п. 7-1 ст. 27 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" средства массовой информации, равно как и пользователи онлайн-платформ, обязаны воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.

"За распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях или совершение иных действий, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, в целях влияния на исход выборов, предусмотрена административная ответственность по ст. 104 Кодекса РК об административных правонарушениях. Наряду с этим, за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, также предусмотрено наказание по ст. 73-3 Кодекса РК об административных правонарушениях".Ерлан Утегенов

Кроме того, размещение, распространение ложной информации, противоправного контента влечет ответственность по ст. 456-2 КоАП РК.

"Более того, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, уже влечет уголовную ответственность по ст. 274 Уголовного кодекса РК".Ерлан Утегенов

Отдельно замгенпрокурора обратил внимание на предусмотренный п. 9 ст. 28 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" порядок проведения опросов общественного мнения и опубликования их результатов.

"В частности, согласно данной норме закона, средства массовой информации, онлайн-платформы при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса".Ерлан Утегенов

Опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию РК.

"Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования".Ерлан Утегенов

Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.

При этом проведение и опубликование опросов общественного мнения физическими лицами вовсе не допускается.

"За несоблюдение данных требований предусмотрена ответственность по ст. 120 Кодекса РК об административных правонарушениях".Ерлан Утегенов

С учетом изложенного, Генпрокуратура "в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать действующее законодательство и не допускать противоправных действий".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:12
Названы источники финансирования и статьи расходов на выборы в Курултай

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены 7 партий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
закон об обращении с радиоактивными отходами
12:46, Сегодня
Закон об обращении с радиоактивными отходами подписал Токаев
Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
09:47, 07 апреля 2026
"Риск для всего общества": Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
10:47, 25 декабря 2025
SMS от 1414: Генпрокуратура выступила с важным предупреждением для казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Королева блица вернулась&quot;: команда из США эффектно представила Бибисару Асаубаеву
13:31, Сегодня
"Королева блица вернулась": команда из США эффектно представила Бибисару Асаубаеву
Форвард сборной США Балогун извинился перед болельщиками после вылета с ЧМ-2026
13:18, Сегодня
Форвард сборной США Балогун извинился перед болельщиками после вылета с ЧМ-2026
Сымбат Алиаскар
13:10, Сегодня
Казахстан потерпел первое поражение на чемпионате Азии по боксу: проиграла Сымбат Алиаскар
Ризабек Айтмухан и Ахмед Тажудинов
13:05, Сегодня
Ахмед Тажудинов заявился на рейтинговый турнир, где выступит Ризабек Айтмухан
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: