Генпрокуратура сделала важное обращение к казахстанцам перед выборами

Сегодня, 8 июля 2026 года, Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана распространила обращение к гражданам в порядке статьи 40 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

"В соответствии с указом главы государства на 23 августа 2026 года назначены выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Порядок его подготовки и проведения детально регламентирован Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан". Постановлением Центральной избирательной комиссии РК утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению данных выборов". Заместитель Генерального прокурора РК Ерлан Утегенов

Согласно названному Календарному плану, со 2 до 23 июля текущего года будут проходить этапы выдвижения и регистрации партийных списков, а с 18:01 23 июля начнется предвыборная агитация. Она продлится до 00:00 22 августа.

"В этой связи, а также, согласно п. 2 ст. 27 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", до окончания срока регистрации партийного списка проведение какой-либо предвыборной агитации не допускается . Нарушение этого требования влечет ответственность по ст. 102 Кодекса РК об административных правонарушениях". Ерлан Утегенов

В силу п. 9 ст. 27 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" также запрещено проведение ненадлежащей предвыборной агитации.

"Под такой агитацией считается предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание их предоставления. За проведение ненадлежащей агитации предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 122 Кодекса РК об административных правонарушениях. При наличии признаков уголовного правонарушения, соединенного с подкупом, наступает ответственность по ч. 2 ст. 150 Уголовного кодекса РК". Ерлан Утегенов

Замгенпрокурора отметил, что с момента назначения выборов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, а также от их имени или в их поддержку любым физическим и юридическим лицам запрещается проведение благотворительных мероприятий, за исключением организации зрелищных и спортивных мероприятий.

"Нарушение кандидатом, политической партией, выдвинувшей партийный список, а также их доверенными лицами указанных требований влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата, партийного списка". Ерлан Утегенов

В соответствии с п. 7 и п. 7-1 ст. 27 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" средства массовой информации, равно как и пользователи онлайн-платформ, обязаны воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.

"За распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях или совершение иных действий, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, в целях влияния на исход выборов, предусмотрена административная ответственность по ст. 104 Кодекса РК об административных правонарушениях. Наряду с этим, за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, также предусмотрено наказание по ст. 73-3 Кодекса РК об административных правонарушениях". Ерлан Утегенов

Кроме того, размещение, распространение ложной информации, противоправного контента влечет ответственность по ст. 456-2 КоАП РК.

"Более того, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, уже влечет уголовную ответственность по ст. 274 Уголовного кодекса РК". Ерлан Утегенов

Отдельно замгенпрокурора обратил внимание на предусмотренный п. 9 ст. 28 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" порядок проведения опросов общественного мнения и опубликования их результатов.

"В частности, согласно данной норме закона, средства массовой информации, онлайн-платформы при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса". Ерлан Утегенов

Опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию РК.

"Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования". Ерлан Утегенов

Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.

При этом проведение и опубликование опросов общественного мнения физическими лицами вовсе не допускается .

"За несоблюдение данных требований предусмотрена ответственность по ст. 120 Кодекса РК об административных правонарушениях". Ерлан Утегенов

С учетом изложенного, Генпрокуратура "в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать действующее законодательство и не допускать противоправных действий ".

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