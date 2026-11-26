Генеральная прокуратура 26 ноября 2026 года выступила с предупреждением к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Речь о попытках заработать легкие деньги через наркопреступность.

В надзорном органе рассказали, что в рамках противодействия этому виду преступлений особое внимание уделяется цифровому пространству, которое активно используют для вербовки, рекламы и сбыта наркотиков.

"С помощью системы "Кибернадзор" выявлено и заблокировано свыше 10 тысяч материалов с признаками пропаганды наркотиков, включая более 6 тысяч интернет-магазинов. Заблокировано более 619 тысяч дропперских счетов, арестованы преступные доходы на сумму свыше 2,6 миллиарда тенге", – сообщили в Генпрокуратуре.

Там заявили, что участникам наркобизнеса не стоит рассчитывать на анонимность в интернете. Посещение наркомагазинов, переписка с их администраторами, получение заданий и финансовые операции оставляют цифровые следы , позволяющие правоохранителям устанавливать личности закладчиков и курьеров, выявлять их связи и отслеживать движение денежных средств.

"Даже использование псевдонимов и поддельных аккаунтов не мешает установить причастность к преступной деятельности. При этом современные технологии помогают выявлять участников наркосетей и выходить на организаторов преступного бизнеса", – предупредили в Генпрокуратуре.

Там отмечают, что за кажущейся "быстрой прибылью" неизбежно следуют уголовная ответственность, потеря свободы и разрушенные судьбы.

К примеру, в Алматы по подозрению в незаконном хранении наркотических средств в целях сбыта и размещению их в тайниках задержали трех несовершеннолетних девушек 15, 14 и 12 лет – учениц 7-го и 9-го классов. Проводится досудебное расследование.

Еще один пример – 19-летняя жительница Житикары выполняла функции "складмена" интернет-магазина по продаже наркотиков. При задержании у нее изъяли около 400 граммов синтетических наркотиков. Приговором суда она признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы.

В Рудном задержаны двое 21-летних подозреваемых в работе на интернет-магазин в качестве закладчиков. При них обнаружено около 700 граммов синтетического наркотика α-PVP. Ведется досудебное расследование.

"Генеральная прокуратура обращает внимание граждан, особенно молодежи: наркобизнес не оставляет второго шанса. Не существует "безопасной подработки" в качестве закладчика или курьера, как не существует "легких денег", не влекущих тяжелых последствий", – обратились в надзорном органе.

Там добавили: никакие деньги не стоят потерянной свободы. Одно необдуманное решение способно перечеркнуть годы учебы, планы, карьеру и будущее.

25 ноября полиция Алматы рассказала о задержании закладчика. При обыске у него обнаружили 21 сверток с запрещенными веществами.