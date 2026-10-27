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Общество

Масштабные хищения на 1 млрд тенге вскрыли прокуроры в Туркестанской области

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 00:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Масштабные хищения субсидий в сфере сельского хозяйства выявили прокуроры в Туркестанской области. Бюджетные потери оцениваются почти в 1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как показала прокурорская проверка, в Управлении сельского хозяйства региона были допущены серьезные системные нарушения.

В частности, крестьянские хозяйства из Сайрамского района незаконно завысили показатели по производству молока. Чтобы получить государственную поддержку, аграрии предоставили в ведомство ложные сведения и подложные документы, увеличив реальные объемы в восемь раз.

"По результатам проверки 2 факта хищения субсидий зарегистрированы в ЕРДР (мошенничество в особо крупном размере) и досудебное расследование передано cпецпрокурорам области", – рассказали 27 октября 2026 года в прокуратуре региона.

На сегодня одно уголовное дело в отношении четырех подозреваемых уже завершено. В государственную казну удалось вернуть 40 млн тенге, а на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 100 млн тенге.

По второму делу следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Актобе прокуратура в ходе проверки сферы государственных закупок пресекла масштабные нарушения, причинившие крупный ущерб государственным интересам.

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Канат Болысбек
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