Масштабные хищения на 1 млрд тенге вскрыли прокуроры в Туркестанской области
Как показала прокурорская проверка, в Управлении сельского хозяйства региона были допущены серьезные системные нарушения.
В частности, крестьянские хозяйства из Сайрамского района незаконно завысили показатели по производству молока. Чтобы получить государственную поддержку, аграрии предоставили в ведомство ложные сведения и подложные документы, увеличив реальные объемы в восемь раз.
"По результатам проверки 2 факта хищения субсидий зарегистрированы в ЕРДР (мошенничество в особо крупном размере) и досудебное расследование передано cпецпрокурорам области", – рассказали 27 октября 2026 года в прокуратуре региона.
На сегодня одно уголовное дело в отношении четырех подозреваемых уже завершено. В государственную казну удалось вернуть 40 млн тенге, а на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 100 млн тенге.
По второму делу следственные мероприятия продолжаются.
Ранее в Актобе прокуратура в ходе проверки сферы государственных закупок пресекла масштабные нарушения, причинившие крупный ущерб государственным интересам.