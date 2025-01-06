Антикор выявил масштабные нарушения в госзакупках и вернул миллиарды тенге в бюджет

Антикоррупционная служба Казахстана по итогам 2024 года предотвратила завышение плановых цен в сфере государственных и квазигосударственных закупок на сумму 55,1 млрд тенге. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

Из указанной суммы 26 млрд тенге, или 47%, возвращены в бюджет. Остальные средства перераспределены заказчиками путем снижения цен или увеличения объема закупаемой продукции.

В Северо-Казахстанской области было предотвращено незаконное расходование 230 млн тенге на монтаж светодиодного оборудования для телевышки в Петропавловске. Закупка была проведена под предлогом ликвидации ЧС, хотя эти работы не были связаны с чрезвычайной ситуацией. В результате договор расторгнут, а средства возвращены в бюджет.

В Карагандинской области Специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тыс. бутылок столового уксуса на сумму 9 млн тенге, что значительно превышало потребности учреждения. После вмешательства антикоррупционной службы закупка была отменена, а бюджету сэкономлено 9 млн тенге.

Аналогичная ситуация произошла в Кызылординской области, где областная филармония намеревалась приобрести 300 настенных картин по завышенной цене в 48 млн тенге. После рекомендаций антикоррупционной службы закупка была отменена, а 42 млн тенге возвращены в бюджет.

Антикоррупционная служба продолжает работу по мониторингу закупок и пресечению нарушений в этой сфере.

Ранее Антикор завершил расследование о хищении 585 млн тенге при покупке спортинвентаря.