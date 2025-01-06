#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.11
542.31
4.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.11
542.31
4.76
События

Антикор выявил масштабные нарушения в госзакупках и вернул миллиарды тенге в бюджет

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 18:23 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба Казахстана по итогам 2024 года предотвратила завышение плановых цен в сфере государственных и квазигосударственных закупок на сумму 55,1 млрд тенге. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

Из указанной суммы 26 млрд тенге, или 47%, возвращены в бюджет. Остальные средства перераспределены заказчиками путем снижения цен или увеличения объема закупаемой продукции.

В Северо-Казахстанской области было предотвращено незаконное расходование 230 млн тенге на монтаж светодиодного оборудования для телевышки в Петропавловске. Закупка была проведена под предлогом ликвидации ЧС, хотя эти работы не были связаны с чрезвычайной ситуацией. В результате договор расторгнут, а средства возвращены в бюджет.

В Карагандинской области Специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тыс. бутылок столового уксуса на сумму 9 млн тенге, что значительно превышало потребности учреждения. После вмешательства антикоррупционной службы закупка была отменена, а бюджету сэкономлено 9 млн тенге.

Аналогичная ситуация произошла в Кызылординской области, где областная филармония намеревалась приобрести 300 настенных картин по завышенной цене в 48 млн тенге. После рекомендаций антикоррупционной службы закупка была отменена, а 42 млн тенге возвращены в бюджет.

Антикоррупционная служба продолжает работу по мониторингу закупок и пресечению нарушений в этой сфере.

Ранее Антикор завершил расследование о хищении 585 млн тенге при покупке спортинвентаря. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
МЧС сделало важное предупреждение
События
18:37, Сегодня
МЧС сделало важное предупреждение
Сильный снегопад накроет Казахстан: какая погода ждет казахстанцев на Рождество
События
18:10, Сегодня
Сильный снегопад накроет Казахстан: какая погода ждет казахстанцев на Рождество
Мальчик проглотил 39 магнитов в Акмолинской области: важные советы родителям
События
16:48, Сегодня
Мальчик проглотил 39 магнитов в Акмолинской области: важные советы родителям
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: