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Общество

В Алматы очистили горные ущелья от мусора

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 21:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В День Республики в Алматы прошла экологическая акция "Таза Қазақстан", в ходе которой от бытового мусора очистили территории Большого и Малого Алматинских ущелий.

К уборке присоединились 450 человек – сотрудники акимата, представители национального парка, молодежных организаций, волонтеры и жители города.

В мероприятии принял участие заместитель акима Алматы Олжас Смагулов. Он подчеркнул важность регулярного проведения экологических акций и ответственного отношения к природным территориям, особенно в местах массового отдыха жителей и туристов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 21:37

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков в свою очередь отметил, что с ростом туристического потока увеличивается нагрузка на горные территории. За последний год Алматы посетили более 1,5 млн туристов. В связи с этим особое значение приобретает соблюдение чистоты в местах отдыха и бережное отношение к природе.

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 21:37

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Малом Алматинском ущелье уборка началась в 12:00 вдоль русла реки Малая Алматинка. Здесь работали 300 человек. Еще 150 участников в 14:00 приступили к очистке Большого Алматинского ущелья.

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 21:37

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова также обратила внимание на необходимость поддержания порядка в популярных местах отдыха. По ее словам, увеличение числа посетителей повышает нагрузку на природную среду.

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 21:37

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для предупреждения экологических нарушений Департамент полиции Алматы усилил мониторинг и патрулирование горных территорий. Контроль за соблюдением природоохранных требований и профилактическая работа будут продолжены на постоянной основе.

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Канат Болысбек
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