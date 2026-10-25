В Алматы очистили горные ущелья от мусора

В День Республики в Алматы прошла экологическая акция "Таза Қазақстан", в ходе которой от бытового мусора очистили территории Большого и Малого Алматинских ущелий.

К уборке присоединились 450 человек – сотрудники акимата, представители национального парка, молодежных организаций, волонтеры и жители города.

В мероприятии принял участие заместитель акима Алматы Олжас Смагулов. Он подчеркнул важность регулярного проведения экологических акций и ответственного отношения к природным территориям, особенно в местах массового отдыха жителей и туристов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков в свою очередь отметил, что с ростом туристического потока увеличивается нагрузка на горные территории. За последний год Алматы посетили более 1,5 млн туристов. В связи с этим особое значение приобретает соблюдение чистоты в местах отдыха и бережное отношение к природе.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Малом Алматинском ущелье уборка началась в 12:00 вдоль русла реки Малая Алматинка. Здесь работали 300 человек. Еще 150 участников в 14:00 приступили к очистке Большого Алматинского ущелья.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова также обратила внимание на необходимость поддержания порядка в популярных местах отдыха. По ее словам, увеличение числа посетителей повышает нагрузку на природную среду.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для предупреждения экологических нарушений Департамент полиции Алматы усилил мониторинг и патрулирование горных территорий. Контроль за соблюдением природоохранных требований и профилактическая работа будут продолжены на постоянной основе.