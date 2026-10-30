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Происшествия

Огонь добрался до заповедника: три лесных пожара разгорелись в Казахстане за сутки

Огонь добрался до заповедника: три лесных пожара разгорелись в Казахстане за сутки, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 23:27 Фото: magnific.com
В Казахстане 30 октября 2026 года зарегистрировали три лесных пожара на территории государственного лесного фонда. Очаги возгорания обнаружили в СКО, национальном парке "Бурабай" и Алакольском государственном природном заповеднике, сообщает Zakon.kz.

По информации Минэкологии, во время наземного патрулирования сотрудники лесной охраны выявили несколько очагов возгорания. Для их ликвидации задействовали специалистов и специальную технику.

По состоянию на данный момент пожары в Северо-Казахстанской области и на территории ГНПП "Бурабай" полностью потушены. В Алакольском государственном природном заповеднике работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Жителей призвали соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с огнём во время отдыха на природе.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в сауне в Алматинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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