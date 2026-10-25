#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Происшествия

Квартира загорелась на 14-м этаже жилого комплекса в Астане

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 13:05 Фото: Zakon.kz
В Астане произошел пожар в 18-этажном жилом комплексе. Спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек, в том числе двух детей. Обошлось без пострадавших, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, возгорание произошло в районе Есиль на проспекте Мәңгілік Ел. В квартире на 14-м этаже загорелись домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники ДЧС с помощью спасательных масок спасли четырех человек, среди которых двое детей.


Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что при пожаре необходимо звонить по номеру 112, не пользоваться лифтом и выполнять указания спасателей.

Ранее 15 человек спасли при пожаре в многоэтажке Караганды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
В Астане загорелась квартира на 12-м этаже дома
22:10, 22 февраля 2024
В Астане загорелась квартира на 12-м этаже дома
Пожар в многоэтажке Актобе: из горящей квартиры спасены восемь человек
00:23, 19 февраля 2024
Пожар в многоэтажке Актобе: из горящей квартиры спасли восемь человек
Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба
20:00, 09 февраля 2025
Жилой комплекс загорелся на левом берегу Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аманбеку подниают руку на ковре
14:00, Сегодня
Чемпион Азии Аманбек уступил в четвертьфинале, но может оспорить "бронзу" ЧМ в Астане
Ислам Евлоев на награждении с медалью
13:41, Сегодня
Ислам Евлоев проиграл на ЧМ по борьбе в Астане, но остаётся претендентом на "бронзу"
Олжас Сырлыбай стоит на ковре
13:23, Сегодня
Олжас Сырлыбай уступил иранцу на старте чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане
Юлия Путинцева радуется победе на КБДК
13:03, Сегодня
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в основную сетку WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: