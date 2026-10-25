Квартира загорелась на 14-м этаже жилого комплекса в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане произошел пожар в 18-этажном жилом комплексе. Спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек, в том числе двух детей. Обошлось без пострадавших, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, возгорание произошло в районе Есиль на проспекте Мәңгілік Ел. В квартире на 14-м этаже загорелись домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Прибывшие на место сотрудники ДЧС с помощью спасательных масок спасли четырех человек, среди которых двое детей.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
В МЧС напомнили, что при пожаре необходимо звонить по номеру 112, не пользоваться лифтом и выполнять указания спасателей.
Ранее 15 человек спасли при пожаре в многоэтажке Караганды.
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