Казахстанец легко обогатился почти на 18 млн тенге, но сел на длительный срок

Казахстанец решил обогатиться за счет компании, в которой работал. Его раскрыли, посадили на длительный срок, но он был не согласен с таким исходом дела, сообщает Zakon.kz.

В Кассационном суде по уголовным делам 27 октября 2026 года рассказали, что в Петропавловске мастер-приемщик предприятия с мая 2023 года по сентябрь 2024 года похитил из кассы 17,9 млн тенге.

"Он оформлял в бухгалтерской программе "1С" фиктивные возвраты денег клиентам за ранее выполненные заказы. В действительности клиенты деньги обратно не получали, а М. забирал их из кассы предприятия", – сообщили в суде.

Суд первой инстанции осудил мужчину по статье 189 части 4 пункту 2) УК за присвоение денежных средств в особо крупном размере к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанными с материальной ответственностью, на тот же срок. С него взыскан причиненный материальный ущерб.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Но осужденный обратился в Кассационный суд. Он просил переквалифицировать его действия на статью 189 часть 1 УК и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"В обоснование жалобы указывает на неправильную квалификацию его действий и отсутствие доказательств присвоения денежных средств", – отметили в суде.

Но Кассационный суд пришел к выводу, что фиктивные возвраты оформлялись в рабочие смены осужденного, в том числе по заказам, выполненным несколько лет назад. Клиенты подтвердили, что с заявлениями об отмене заказов не обращались и деньги им не возвращали.

В итоге оснований для переквалификации действий и смягчения наказания не установлено. Приговоры оставлены без изменения.

Ранее в Актобе известного врача осудили за крупное мошенничество на 53 млн тенге. Медик получал государственные средства за фактически не оказанные услуги в своей клинике.