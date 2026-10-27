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Общество

Казахстанец легко обогатился почти на 18 млн тенге, но сел на длительный срок

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 09:12 Фото: freepik
Казахстанец решил обогатиться за счет компании, в которой работал. Его раскрыли, посадили на длительный срок, но он был не согласен с таким исходом дела, сообщает Zakon.kz.

В Кассационном суде по уголовным делам 27 октября 2026 года рассказали, что в Петропавловске мастер-приемщик предприятия с мая 2023 года по сентябрь 2024 года похитил из кассы 17,9 млн тенге.

"Он оформлял в бухгалтерской программе "1С" фиктивные возвраты денег клиентам за ранее выполненные заказы. В действительности клиенты деньги обратно не получали, а М. забирал их из кассы предприятия", – сообщили в суде.

Суд первой инстанции осудил мужчину по статье 189 части 4 пункту 2) УК за присвоение денежных средств в особо крупном размере к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанными с материальной ответственностью, на тот же срок. С него взыскан причиненный материальный ущерб.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Но осужденный обратился в Кассационный суд. Он просил переквалифицировать его действия на статью 189 часть 1 УК и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"В обоснование жалобы указывает на неправильную квалификацию его действий и отсутствие доказательств присвоения денежных средств", – отметили в суде.

Но Кассационный суд пришел к выводу, что фиктивные возвраты оформлялись в рабочие смены осужденного, в том числе по заказам, выполненным несколько лет назад. Клиенты подтвердили, что с заявлениями об отмене заказов не обращались и деньги им не возвращали.

В итоге оснований для переквалификации действий и смягчения наказания не установлено. Приговоры оставлены без изменения.

Ранее в Актобе известного врача осудили за крупное мошенничество на 53 млн тенге. Медик получал государственные средства за фактически не оказанные услуги в своей клинике.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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