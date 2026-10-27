Арестованы 25 квартир, три машины: в Алматы раскрыта крупная финпирамида R.O.I.

В Алматы идет расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "R.O.I.", действовавшей под видом потребительского кооператива, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), людей привлекали к участию в программах покупки движимого и недвижимого имущества. Для этого заключались договоры паенакопления и принимались денежные взносы.

"При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому. В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн тенге", – рассказали в АФМ 27 октября 2026 года.

Следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных людей, в том числе ИП "Кәусар", под видом оплаты консультационных услуг.

"После начала судебных разбирательств в 2022 году в Алматы создали шесть новых потребительских кооперативов: "ShynSaulet", "Berekeli Shanyrak", "Aya-Aru", "Jasmin", "USCoop" и "Baiterek". Новые организации находились под контролем руководителя ПК "R.O.I." и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями", – добавили в АФМ.

Организатора поместили под стражу на 2 месяца.

С санкции суда наложен арест на три машины, 25 квартир, а также банковские счета.

Расследование продолжается.

В Алматинской области ранее у владелицы сети незаконно действующих ломбардов "Альби" в рамках следствия арестовали 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.