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Общество

В Алматы молодежь и жители Жетысуского района приняли участие в экологической акции по сортировке отходов

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:18 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на базе экохаба молодежного комьюнити-центра "Жетысу-2" прошла экологическая акция "Сортируй отходы – сохрани природу!".

Мероприятие организовано в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" и направлено на формирование экологической культуры среди молодежи и жителей города.

Участники акции принесли собранные бытовые отходы, рассортировали их по специальным контейнерам и воспользовались фандоматом для сдачи вторсырья. Сотрудники комьюнити-центра также провели разъяснительную работу, рассказав о важности раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Формирование экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде является одним из ключевых направлений общенациональной инициативы "Таза Қазақстан", реализуемой по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства неоднократно подчеркивал, что чистота и бережное отношение к природе должны стать не разовой акцией, а неотъемлемой частью общественной культуры и повседневной жизни каждого гражданина.

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы эта работа ведется на системной основе. Аким города Дархан Сатыбалды уделяет особое внимание благоустройству мегаполиса, развитию экологической инфраструктуры и поддержке молодежных инициатив, направленных на создание чистой и комфортной городской среды. Одним из практических инструментов этой работы становится развитие экологических пространств на базе молодежных комьюнити-центров.

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, экохаб на базе комьюнити-центра "Жетысу-2" открылся 10 сентября 2026 года и стал третьим подобным экологическим пространством в Алматы. Здесь установлены 10 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов, включая пластик, алюминий, бумагу и другие перерабатываемые материалы.

"Наша задача – сделать сортировку отходов привычной частью повседневной жизни. Мы хотим, чтобы молодежь не просто участвовала в разовых экологических акциях, а понимала, почему важно бережно относиться к окружающей среде. Экохаб открыт для всех жителей района и становится площадкой, где экологические знания можно сразу применять на практике", – отметил руководитель комьюнити-центра "Жетысу-2" Айбек Берикболулы.

Отметим, что в Алматы в рамках работы по формированию экологической культуры молодежи ранее было организовано более 110 экологических мероприятий с охватом свыше 15 тысяч человек.

Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В дальнейшем на площадке экохаба продолжится проведение экологических акций, образовательных встреч и практических мероприятий, направленных на развитие культуры переработки отходов и вовлечение молодежи в природоохранные инициативы.

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Канат Болысбек
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