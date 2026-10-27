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Общество

Заморозки до -8°С, пыльные бури и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 20:31 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 28 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области в горных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки до -1°С. На севере, западе, в центре и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ночью ожидаются заморозки до -1...-3°С, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный, в горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки до -1...-6°С. На западе, юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью ожидаются заморозки до -1...-3°С, сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются заморозки до -2...-4°С, сохраняется высокая пожарная опасность. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов (Иле Алатау) ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на западе и севере ожидается туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области и городе Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки до -1...-6°С. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются заморозки до -3...-5°С.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области на востоке, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на востоке и в центре порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и в центре ожидаются заморозки до -3°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на востоке и юго-востоке ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе и юге ожидается туман.

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки до -3...-8°С. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки до -6...-8°С.

В Мангистауской области ветер восточный, на западе порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на востоке и юге ожидается туман. В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 28, 29 и 30 октября 2026 года. Подробнее – здесь.

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Канат Болысбек
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