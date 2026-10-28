Новые правила на границе с Узбекистаном: за бронирование очереди вводится залог 86,5 тыс. тенге

Департамент государственных доходов по Туркестанской области обратился с важной информацией для международных перевозчиков о бронировании электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному обращению:

"С 9 ноября 2026 года при бронировании слота в системе электронной очереди для международных перевозок на казахстанско-узбекской государственной границе на пунктах пропуска "Казыгурт", "Б. Конысбаева" и "Атамекен" вводится обязательное требование о внесении гарантийной суммы в размере 20 МРП".

20 МРП (месячных расчетных показателей) в Казахстане в 2026 году составляют 86 500 тенге (из расчета 1 МРП = 4 325 тенге).

Специалисты рассчитывают, что эта мера поможет предотвратить искусственное создание очередей в пунктах пропуска и повысить ответственность перевозчиков.

Как будут применять гарантийную сумму

Для бронирования электронной очереди на специальном электронном счете перевозчика должна быть необходимая сумма в размере 20 МРП.

Если транспортное средство прибывает в пункт пропуска в установленное время, гарантийная сумма автоматически возвращается перевозчику в полном объеме.

Если перевозчик два раза подряд в течение 90 календарных дней не прибывает в пункт пропуска в установленное время, гарантийная сумма не возвращается и взыскивается в доход государственного бюджета.

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