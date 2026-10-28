#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Общество

Тщательно проверить "калькулятор благосостояния" поручил Токаев

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:24 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана поделился мнением по поводу изменений в оказании социальной помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что государственная помощь должна предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается.

"Это одна из главных задач, стоящих перед правительством. В целом, в этой сфере накопилось немало актуальных проблем, в связи с чем правительство разрабатывает соответствующие предложения и решения. Сейчас в обществе идет активное обсуждение этих вопросов. Граждане открыто говорят о том, что их беспокоит. Поэтому к решению этой сложной проблемы необходимо подходить взвешенно, осторожно, чтобы не навредить и не допустить негативных последствий. Стремясь сделать лучше, ни в коем случае нельзя сделать хуже", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, любая реформа должна проводиться на основе глубокого анализа и тщательного изучения ситуации, с максимальным учетом интересов и положения граждан.

"Новые подходы к оказанию социальной помощи, а также работу соответствующих информационных систем необходимо предварительно тщательно проверить. Оптимальным решением было бы сначала запускать такие проекты в пилотном режиме и только после подтверждения их эффективности внедрять в широком масштабе. В конечном счете социальное государство – это не создание зависимости граждан от социальных выплат, а прежде всего повышение качества жизни и благосостояния населения. Именно поэтому мы уделяем особое внимание повышению качества человеческого капитала и созданию благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент заявил о необходимости принять новый Гражданский кодекс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
12:08, Сегодня
Тщательно отбирать проекты в строительстве призвал госорганы Токаев
Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция
12:13, Сегодня
Подтачивает благополучие наших граждан: Токаев поручил сдерживать и снижать инфляцию
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
11:37, Сегодня
Токаев обозначил задачу к 2029 году – добиться устойчивого энергопрофицита
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Сегодня
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Елена Рыбакина заплетает косу
12:17, Сегодня
В отличной форме: опубликовано новое видео с тренировки Елены Рыбакиной в Токио
Чемпионат мира по борьбе
12:07, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Ирина Кузнецова победила топовую монголку, но проиграла японке
Чемпионат мира по борьбе
12:00, Сегодня
Казахстанская борчиха Ирина Казюлина проиграла на четвёртом чемпионате мира в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: