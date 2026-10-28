Тщательно проверить "калькулятор благосостояния" поручил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана поделился мнением по поводу изменений в оказании социальной помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что государственная помощь должна предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается.

"Это одна из главных задач, стоящих перед правительством. В целом, в этой сфере накопилось немало актуальных проблем, в связи с чем правительство разрабатывает соответствующие предложения и решения. Сейчас в обществе идет активное обсуждение этих вопросов. Граждане открыто говорят о том, что их беспокоит. Поэтому к решению этой сложной проблемы необходимо подходить взвешенно, осторожно, чтобы не навредить и не допустить негативных последствий. Стремясь сделать лучше, ни в коем случае нельзя сделать хуже", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, любая реформа должна проводиться на основе глубокого анализа и тщательного изучения ситуации, с максимальным учетом интересов и положения граждан.

"Новые подходы к оказанию социальной помощи, а также работу соответствующих информационных систем необходимо предварительно тщательно проверить. Оптимальным решением было бы сначала запускать такие проекты в пилотном режиме и только после подтверждения их эффективности внедрять в широком масштабе. В конечном счете социальное государство – это не создание зависимости граждан от социальных выплат, а прежде всего повышение качества жизни и благосостояния населения. Именно поэтому мы уделяем особое внимание повышению качества человеческого капитала и созданию благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент заявил о необходимости принять новый Гражданский кодекс.