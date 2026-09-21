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Общество

Минобороны обратилось к казахстанцам из-за передвижения военной техники в Россию и обратно

Казахстан, железные дороги, поезд, военная спецтехника, ОДКБ, учения, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:57 Фото: Telegram/modgovkz
Сегодня, 21 сентября 2026 года, пресс-служба Министерства обороны (МО) Казахстана распространила важное информационное сообщение, адресованное гражданам, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что в период с 24 сентября по 3 октября текущего года на территории Российской Федерации запланировано проведение учений ОДКБ "Взаимодействие – 2026", "Поиск – 2026" и "Эшелон – 2026".

"В рамках подготовки и проведения учений с 21 сентября по 5 октября осуществляется плановое передвижение военной техники и личного состава железнодорожным транспортом по территории Республики Казахстан до станции Мисящ (Челябинская область, Россия) и обратно. В ходе учений проводятся полевые занятия, в рамках которых отрабатываются вопросы перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения поставленных задач".Пресс-служба МО РК
Казахстан, железные дороги, поезд, военная спецтехника, ОДКБ, учения, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:57

Фото: Telegram/modgovkz

Отмечается, что мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ.

"Учения "Взаимодействие – 2026", "Поиск – 2026" и "Эшелон – 2026" проводятся на регулярной основе и поочередно на территориях государств – членов организации".Пресс-служба МО РК

В связи с этим казахстанцев, представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей попросили "не распространять непроверенную информацию и руководствоваться сведениями, размещенными в официальных источниках".

"Распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных сведений влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – напомнили в пресс-службе МО РК в понедельник.

5 сентября 2026 года Минобороны выступило со срочным обращением к казахстанцам. Их оповестили, что с 12 по 19 сентября на полигоне "Коктал" в области Жетысу запланировано проведение совместного учения ОДКБ "Рубеж-2026". Тогда граждан также попросили не распространять непроверенную информацию и руководствоваться сведениями, размещенными в официальных источниках.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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