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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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Общество

Строить, еще раз – строить: президент о масштабных планах на 2027 год

послание народу, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 13:23 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана предложил объявить следующий год Годом масштабного общенародного строительства, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в рамках этого года нужно приступить к строительству и ремонту объектов гражданской инфраструктуры в каждом областном центре, в районах и даже в небольших населенных пунктах.

"Таким образом, наш общий всенародный ответ надвигающейся эпохе искусственного интеллекта – строить, еще раз – строить! В частности, необходимо начать строительство дорог, аэропортов, вокзалов, учреждений здравоохранения, в том числе реабилитационных центров для детей с особыми потребностями. Кроме того, во всех регионах должны появиться дома творчества, спортивные комплексы, библиотеки и научные центры. Безусловно, строительство жилья также остается важной задачей", – озвучил глава государства.

В Конституции, по его словам, повышение благосостояния народа определено как стратегический приоритет государства.

"Хочу особо подчеркнуть, что все эти инициативы направлены на благо народа, прежде всего подрастающего поколения", – подытожил Токаев.

В своей речи он также высказался о важности выбора надежных партнеров в сфере масштабного строительства.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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