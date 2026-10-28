Тепло до +22°С вернется в Казахстан, но снегопады никто не отменял – прогноз погоды на последние дни октября
Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
В ближайшие три дня казахстанцев ждет теплая погода. При этом синоптики предупредили, что некоторые регионы страны накроют снегопады. Об этом говорится в прогнозе погоды на 29-31 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в ночные часы столбики термометров будут фиксировать отрицательные температуры практически по всей республике. Но днем ожидается потепление:
- на севере, востоке, в центре страны ожидается колебание температуры воздуха от 0+5°С до +5+10°С,
- на западе, юге республики воздух будет прогреваться до комфортных +17+22°С.
"Последние дни октября порадуют хорошей и теплой погодой жителей западной половины Казахстана. Там погоду будет формировать обширный антициклон. Однако на севере, востоке страны, в горных районах южных областей под влиянием атмосферных фронтов ожидаются осадки (преимущественно в виде снега)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики на 28 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана.
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