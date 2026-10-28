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Общество

Тепло до +22°С вернется в Казахстан, но снегопады никто не отменял – прогноз погоды на последние дни октября

Осень, осенняя погода, желтые листья, осенний сезон, осенний лес, лес осенью, осень в лесу, осень в горах, горы, природа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 13:13 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
В ближайшие три дня казахстанцев ждет теплая погода. При этом синоптики предупредили, что некоторые регионы страны накроют снегопады. Об этом говорится в прогнозе погоды на 29-31 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ночные часы столбики термометров будут фиксировать отрицательные температуры практически по всей республике. Но днем ожидается потепление:

  • на севере, востоке, в центре страны ожидается колебание температуры воздуха от 0+5°С до +5+10°С,
  • на западе, юге республики воздух будет прогреваться до комфортных +17+22°С.
"Последние дни октября порадуют хорошей и теплой погодой жителей западной половины Казахстана. Там погоду будет формировать обширный антициклон. Однако на севере, востоке страны, в горных районах южных областей под влиянием атмосферных фронтов ожидаются осадки (преимущественно в виде снега)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики на 28 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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