Отравляет на годы: к казахстанским водителям обратились с предупреждением
Фото: pixabay
Казахстанцев предупредили об опасности мытья машин вне положенных мест, сообщает Zakon.kz.
Считается, что сполоснуть машину во дворе из ведра или у речки – это мелочь: немного воды и автошампуня природе не повредят.
Однако это опасный миф. Как заявили 28 октября 2026 года в Министерстве экологии, даже одна бесконтактная мойка машины "на коленке" наносит серьезный удар по экологии:
- Нефтепродукты и токсичная химия. На кузове авто оседает масса масел, остатков топлива, тяжелых металлов с дорог и агрессивных моющих средств. При смывании вся эта химия без какой-либо фильтрации уходит напрямую в грунт или водоем.
- Уничтожение экосистемы. Попадая в почву, химикаты убивают микрофлору и отравляют землю на годы. А смыв вблизи рек и озер приводит к гибели рыбы и нарушению водного баланса.
"Чистота автомобиля не должна достигаться за счет здоровья природы. Мойте машины только на специализированных автомойках с системами очистки воды. Берегите окружающую среду!" – обратились в ведомстве.
В Министерстве экологии ранее напомнили казахстанцам, что оставленные в неположенном месте пакеты с мусором – это не только неэстетично, но и потенциальный штраф.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript