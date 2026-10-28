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Общество

Отравляет на годы: к казахстанским водителям обратились с предупреждением

мойка авто, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 14:59 Фото: pixabay
Казахстанцев предупредили об опасности мытья машин вне положенных мест, сообщает Zakon.kz.

Считается, что сполоснуть машину во дворе из ведра или у речки – это мелочь: немного воды и автошампуня природе не повредят.

Однако это опасный миф. Как заявили 28 октября 2026 года в Министерстве экологии, даже одна бесконтактная мойка машины "на коленке" наносит серьезный удар по экологии:

  • Нефтепродукты и токсичная химия. На кузове авто оседает масса масел, остатков топлива, тяжелых металлов с дорог и агрессивных моющих средств. При смывании вся эта химия без какой-либо фильтрации уходит напрямую в грунт или водоем.
  • Уничтожение экосистемы. Попадая в почву, химикаты убивают микрофлору и отравляют землю на годы. А смыв вблизи рек и озер приводит к гибели рыбы и нарушению водного баланса.
"Чистота автомобиля не должна достигаться за счет здоровья природы. Мойте машины только на специализированных автомойках с системами очистки воды. Берегите окружающую среду!" – обратились в ведомстве.

В Министерстве экологии ранее напомнили казахстанцам, что оставленные в неположенном месте пакеты с мусором – это не только неэстетично, но и потенциальный штраф.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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