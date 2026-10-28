АЭС на десятилетия вперед: эксперт объяснил значение стратегического запаса урана для Казахстана

Казахстану важно не только развивать атомную энергетику, но и создавать условия для ее устойчивой работы на десятилетия вперед. Об этом заявил глава государства в своем Послании народу Казахстана. Как эти решения повлияют на будущее атомной энергетики страны, объяснил Zakon.kz аналитик.

В своей речи 28 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу создать запас урана на сто лет, начать строительство АЭС "Балхаш" в 2027 году, а также приступить к подписанию соглашения о комплексном сотрудничестве для скорейшего начала строительства АЭС "Мойынкум". Отдельное внимание было уделено подготовке отечественных специалистов для атомной отрасли.

Как считает ведущий аналитик Института евразийской интеграции Нуралы Камал, озвученные инициативы отражают стратегический подход, при котором сырьевые преимущества Казахстана должны работать на долгосрочное развитие собственной экономики. Для этого строительство атомных электростанций, обеспечение их ядерным топливом и подготовка квалифицированных кадров должны рассматриваться как взаимосвязанные направления.

"Предложение Касым-Жомарта Токаева о столетнем резерве урана показывает глубину этого подхода, так как уже сегодня необходимо учитывать потребности следующих поколений. Для развития промышленности нужна уверенность в том, что страна сможет обеспечивать себя энергией на десятилетия вперед. А ориентир на начало строительства станции "Балхаш" в 2027 году задает конкретный темп реализации этой стратегии. При этом важно, чтобы вместе со станциями Казахстан получал технологии и знания", – отметил эксперт.

По словам аналитика, принципиальное значение имеет вопрос о том, какие технологические компетенции Казахстан сможет получить в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами. Важно, чтобы реализация атомных проектов способствовала развитию собственных научных и инженерных возможностей страны, а также формированию национальной кадровой базы.

Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Еще до референдума по вопросу строительства АЭС в 2024 году ведущие вузы Казахстана и Институт ядерной физики объединили усилия для подготовки специалистов атомной отрасли. Кроме того, с 2026 года для нее предусмотрены отдельные стипендии по программе "Болашак", отмечает Камал.

Эксперт считает, что именно последовательное накопление знаний, производственного опыта и инженерных компетенций позволит Казахстану укрепить технологическую самостоятельность. В перспективе это необходимо не только для реализации проектов атомных электростанций, но и для формирования устойчивой национальной атомной отрасли.

28 октября 2026 года во время выступления с Посланием народу РК президент Касым-Жомарт Токаев предположил, что возможным, и даже необходимым, уже в следующем году должно стать строительство АЭС "Балхаш".