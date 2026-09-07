Казахстанцев предупредили об изменении правил въезда в Китай
Вышеуказанное требование связано с тем, что с 15 сентября 2026 года в Китае вступают в силу обновленные правила въезда и выезда из страны.
В связи с изменениями процедуры проверки документов при прохождении иммиграционного контроля могут занимать больше времени.
"Пассажирам, путешествующим в Китай или вылетающим из страны, рекомендуем заранее проверить наличие и действительность необходимых для поездки документов, в том числе паспорта, и ознакомиться с актуальными требованиями к въезду и выезду из КНР".Пресс-служба FlyArystan
Также пассажирам следует прибывать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета, предусмотрев дополнительное время для прохождения паспортного и иммиграционного контроля.
Стоит отметить, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем продолжает действовать. Граждане Казахстана могут находиться в КНР без визы до 30 календарных дней в рамках одной поездки.
Днем ранее, 6 сентября, стала известна хорошая новость: в международном аэропорту Алматы открыли основной въезд со стороны улицы Майлина.