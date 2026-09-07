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Казахстанцев предупредили об изменении правил въезда в Китай

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Казахстанцам, планирующим вылетать в/из Китая, рекомендуется прибывать в аэропорт заранее. Это важное предупреждение опубликовала пресс-служба первой казахстанской бюджетной авиакомпании FlyArystan, сообщает Zakon.kz.

Вышеуказанное требование связано с тем, что с 15 сентября 2026 года в Китае вступают в силу обновленные правила въезда и выезда из страны.

В связи с изменениями процедуры проверки документов при прохождении иммиграционного контроля могут занимать больше времени.

"Пассажирам, путешествующим в Китай или вылетающим из страны, рекомендуем заранее проверить наличие и действительность необходимых для поездки документов, в том числе паспорта, и ознакомиться с актуальными требованиями к въезду и выезду из КНР".Пресс-служба FlyArystan

Также пассажирам следует прибывать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета, предусмотрев дополнительное время для прохождения паспортного и иммиграционного контроля.

Стоит отметить, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем продолжает действовать. Граждане Казахстана могут находиться в КНР без визы до 30 календарных дней в рамках одной поездки.

Днем ранее, 6 сентября, стала известна хорошая новость: в международном аэропорту Алматы открыли основной въезд со стороны улицы Майлина.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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