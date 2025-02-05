Новые требования для паломников из Казахстана

Крупнейшая авиакомпания Казахстана выступила с важным заявлением 5 февраля 2025 года. Оно обращено к пассажирам, путешествующим в Джидду и Медину, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно публикации:

"С 10 февраля казахстанцы, намеревающиеся совершить умру и хадж в возрасте от 1 года и старше, должны иметь сертификат о вакцинации от менингококковой инфекции".

Требования к вакцинации следующие

Менингококковая четырехвалентная (ACYW-135) полисахаридная вакцина, полученная в течение последних 3 лет и не менее чем за 10 дней до прибытия, или менингококковая четырехвалентная (ACYW-135) конъюгированная вакцина, полученная в течение последних 5 лет и не менее чем за 10 дней до прибытия.

Кроме того, с дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы задержала мужчину по подозрению в мошенничестве, связанном с паломничеством. Как оказалось, задержан житель Алматинской области, который, позиционируя себя руководителем туристической фирмы, заключал фиктивные договоры о предоставлении услуг по отправке паломников в Мекку.