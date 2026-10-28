Астанчанин сделал "особенное" предложение возлюбленной и угодил за решетку

В Астане молодого человека наказали за запуск салюта в общественном месте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы 28 октября 2026 года, инцидент произошел около 01:20 в парке Ататюрк на улице Жумабека Ташенова.

"24-летний астанчанин запустил салют, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. При этом мужчина нарушил требования законодательства, использовав пиротехнические изделия в населенном пункте и в месте, не предназначенном для этого. Его действия нарушили общественный порядок и спокойствие окружающих", – говорится в сообщении.

По данному факту полицейские составили административный протокол. Материалы дела направили в суд. По его решению мужчину подвергли административному аресту на пять суток.

Прокуратура Астаны 12 октября предупреждала, что запуск салютов ночью и в неположенном месте грозит ответственностью вплоть до ареста.