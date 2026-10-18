Голый астанчанин устроил шокирующий перформанс перед публикой и лишился свободы

В Астане суд наказал мужчину, который устроил скандальный перформанс и появился в общественном месте абсолютно голым. За грубое нарушение морали и общественного порядка правонарушителя отправили под арест, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астаны, резонансный инцидент рассмотрели 17 октября 2026 года.

Мужчина по фамилии Қ. разгуливал без одежды на глазах у изумленных прохожих, чем выразил явное неуважение к окружающим и создал обстановку, оскорбляющую человеческое достоинство и спокойствие граждан.

"В судебном заседании Қ. признал свою вину и раскаялся в содеянном. Факт правонарушения подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, показаниями Қ., видеозаписью с места происшествия", – говорится в сообщении.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство") предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 10 суток. Однако суд принял решение наказать нарушителя по всей строгости.

Учитывая откровенно демонстративное поведение мужчины, негативно повлиявшее на общественность, а также с целью восстановления социальной справедливости и воспитания правонарушителя, суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Уральске на улице Кунаева разразился скандал с участием оголенного местного жителя. Мужчина без одежды залез на газовую трубу между первым и вторым этажами жилого многоквартирного дома.