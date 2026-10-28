"Поднять" деньги на золоте: мошенники придумали еще один способ обмана казахстанцев

В Актюбинской области активизировались мошенники, предлагающие "быстрый и гарантированный" заработок на драгметаллах, сообщает Zakon.kz.

Аферисты запускали в соцсетях объявления с предложением вложиться в "сверхприбыльный бизнес" по перепродаже золота. На обещания удвоить вложенные деньги уже попалась несколько местных жителей.

Аферисты действовали по стандартной схеме : запускали в соцсетях объявления с предложением вложиться в "сверхприбыльный бизнес" по перепродаже золота. Обещали не просто высокий процент, а полноценное удвоение суммы за короткий срок.

Одна из пострадавших из Актобе перевела лжеинвесторам 1,5 миллиона тенге, а еще одна горожанка отдала 1,65 миллиона. Как только средства поступали на счета, мошенники мгновенно исчезали: отключали телефоны и удаляли профили в соцсетях.

По всем фактам полицейские начали расследование по статье "Мошенничество". Правоохранители предостерегли казахстанцев касательно быстрого обогащения: легальных финансовых инструментов, гарантированно удваивающих вложения за короткий срок, не существует.

Ранее сообщалось о том, что золото в Казахстане подешевело на 16%: продавать или ждать нового роста.