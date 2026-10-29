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Общество

Снегопады и дожди со снегом накроют сразу пять регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 29 октября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 08:54 Фото: Telegram/qazavtojol
Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовала дорожный прогноз на сегодня, 29 октября 2026 года, и обратилась к водителям с важными рекомендациями, сообщает Zakon.kz.

По данным нацкомпании, осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются сразу в пяти регионах Казахстана:

  • в Алматинской области,
  • в Карагандинской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в области Абай,
  • в области Жетысу.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили водителей.

В связи с этим им рекомендовали:

  • учитывать погодные условия,
  • соблюдать безопасную дистанцию,
  • выбирать скорость с учетом состояния дороги,
  • избегать резких маневров.

Вместе с тем водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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