Снегопады и дожди со снегом накроют сразу пять регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 29 октября
Фото: Telegram/qazavtojol
Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовала дорожный прогноз на сегодня, 29 октября 2026 года, и обратилась к водителям с важными рекомендациями, сообщает Zakon.kz.
По данным нацкомпании, осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются сразу в пяти регионах Казахстана:
- в Алматинской области,
- в Карагандинской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Жетысу.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили водителей.
В связи с этим им рекомендовали:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
Вместе с тем водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.
О том, какой будет погода в Казахстане 29-31 октября 2026 года, можете узнать здесь.
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