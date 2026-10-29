Снегопады и дожди со снегом накроют сразу пять регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 29 октября

Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовала дорожный прогноз на сегодня, 29 октября 2026 года, и обратилась к водителям с важными рекомендациями, сообщает Zakon.kz.

По данным нацкомпании, осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются сразу в пяти регионах Казахстана:

в Алматинской области,

в Карагандинской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Жетысу.

"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили водителей.

В связи с этим им рекомендовали:

учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров.

Вместе с тем водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.

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О том, какой будет погода в Казахстане 29-31 октября 2026 года, можете узнать здесь.