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Общество

Дожди со снегом и снегопад: опубликован дорожный прогноз по Казахстану на 14 октября

Казахстан, погода, водители, предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 08:30 Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 14 октября 2026 года, а также обратились к водителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в среду в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Отмечается, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 08:30
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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