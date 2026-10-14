Дожди со снегом и снегопад: опубликован дорожный прогноз по Казахстану на 14 октября

В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 14 октября 2026 года, а также обратились к водителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в среду в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Отмечается, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 14 октября 2026 года. Из него следует, что на Казахстан надвигаются снегопад, дожди, туман и пыльная буря.