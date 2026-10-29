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Общество

Названы сроки прибытия новых самолетов в Казахстан

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев 29 октября 2026 года на заседании правительства сообщил о принимаемых мерах по реализации транзитного воздушного потенциала между Европой и Азией, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этих целях реализуется план по модернизации наземной инфраструктуры с реконструкцией всех взлетно-посадочных полос и терминалов в течение трех лет.

"Определены основные авиахабы, в которых внедрен режим свободных экономических зон, проводится модернизация топливо-заправочных комплексов и карго-терминалов с подведением железных и автомобильных дорог. Начата модернизация системы аэронавигационного обеспечения на самом современном уровне", – перечислил Талгат Ластаев.

Кроме того, национальным грузовым перевозчиком Air Cargo подписан договор и ожидается прибытие первого воздушного судна Аirbus A340 в ноябре текущего года. Прибытие второго самолета запланировано в марте 2027-го.

В итоге, по данным Талгата Ластаева, общий парк составит 10 самолетов.

Ранее вице-министр транспорта поделился планами по развитию логистики в Казахстане.

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Токаев: Казахстан должен стать ведущим логистическим центром Евразии

Выступая 28 октября 2026 года с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев заявил, что на частную компанию Air Cargo возложены большие надежды. По его словам, компания "обладает большим потенциалом фондирования, в том числе оплаты труда ведущих зарубежных специалистов, может самостоятельно принимать решения". При этом президент подчеркнул, что "решений, как и результатов, пока нет".

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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