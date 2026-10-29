Новый механизм повышения зарплат медработников: от чего будут зависеть доплаты

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказала, кому из медработников Казахстана планируют повысить зарплаты с 2027 года и от чего будет зависеть размер прибавки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр сообщила, что в рамках поручения главы государства в целях укрепления кадрового потенциала и повышения привлекательности работы в системе первичной медико-санитарной помощи предлагается с 1 января 2027 года установить специалистам участковой службы дифференцированную доплату.

"Доплата будет выплачиваться в зависимости от непрерывного трудового стажа и психоэмоциональной нагрузки. Таким образом, заработная плата специалистов участковой службы, работающих в системе поликлиник, с учетом непрерывного трудового стажа увеличится до 40%. Данная мера охватит более 77 тыс. медицинских работников. На 2027-2029 годы дополнительная потребность составит ежегодно порядка 137 млрд тенге, в том числе за счет РБ – 34 млрд тенге, за счет ОСМС – 103 млрд тенге", – заявила Акмарал Альназарова.

Она отметила, что повышение оплаты труда положительно повлияет на снижение дефицита медицинских работников первичного звена, а также на доступное, своевременное и качественное получение медицинской помощи по месту жительства.

Днем ранее, 28 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана предложил пересмотреть заработные платы медработников.